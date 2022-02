Keine Angst, die reale Welt der Mostbotschafter bleibt heil. Der Autor Helmut Scharner hat sich, mit deren Erlaubnis, die Baronerunde zum Schauplatz seines vierten Mostviertel-Krimis „Mostbaron“ ausgeborgt. Scharner, (46), der in St. Georgen am Ybbsfelde wohnt und hauptberuflich als Sales Manager eines Stahlkonzerns in der Welt unterwegs ist, hat sich auf Kriminalfälle in seiner Heimat spezialisiert.

Sein Major Brandner muss wieder als Ermittler anrücken. Spuren vor Haiders Mostheurigen in Neuhofen, wo der Tote gefunden wurde, führen rasch zu einem Verdächtigen.