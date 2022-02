Endlagerung von Atommüll im Waldviertel befürchtet

Ein großes Problem bei der Nutzung von Kernenergie ist nach wie vor ungelöst: Wohin mit dem radioaktiven Abfall, der dabei anfällt?

Nirgendwo auf der Welt gibt es bisher ein Endlager, das eine sichere Entsorgung garantiert. Zumindest ein Problem, mit dem sich Österreich, das sich 1978 gegen eine Nutzung von Kernenergie entschieden hat und auch heute gegenüber der EU eine Anti-Atomkraft-Position einnimmt, nicht auseinandersetzen muss – sollte man meinen. Aber ganz so ist es nicht, denn auch in Österreich fällt radioaktiver Abfall an.