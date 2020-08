Neue Wölfe streifen durch Niederösterreich

Etwa zur gleichen Zeit knipste eine Autolenkerin nachts einen Wolf im etwa 50 Kilometer entfernten Brand-Laaben. Das eher hagere Tier wurde genau neben einer Bio-Mülltonne im Scheinwerferlicht überrascht. Laut Bürgermeister Hermann Katzensteiner gibt es keine Zweifel an der Echtheit der Bilder, er kennt die Örtlichkeit sehr gut. „Das Tier ist durch den Ort geschlichen. Risse hat es bei uns keine gegeben. Ich selbst gebe meine Rinder aber nachts vorsichtshalber in den Stall“, so der Ortschef.

Aktuell leben laut der Naturschutzorganisation WWF etwa 30 bis 35 Wölfe in Österreich. Diese Zahl beruht auf Sichtungen, DNA-Nachweisen und der Auswertung von Wildkameras und Fotofallen.

Nachgewiesen wurden zuletzt drei Rudel, alle davon hielten sich in Niederösterreich auf. Für ein viertes Rudel im Bereich von Vorderweißenbach in OÖ (Bezirk Urfahr-Umgebung) gibt es zwar Indizien, aber keinen stichhaltigen Nachweis. Dazu kommen 14 durch DNA-Treffer bestätigte Einzelwölfe. Insgesamt sind aus dem Vorjahr 103 Risse von Schafen durch Wölfe dokumentiert.

Kein Lebenszeichen

Unklar ist das Schicksal zweier bestätigter Rudel im niederösterreichisch-tschechischen Grenzgebiet. Laut WWF gibt es seit Monaten kein Lebenszeichen dieser Population. Es sei naheliegend, dass die Tiere in Tschechien oder Österreich den Tod fanden.Patrick wammerl