Neue Polizeichefin mit gutem Energiefluss

Es ist fast drei Jahrzehnte her, da rückte sie als Polizeischülerin in die Marokkanerkaserne in Wien-Landstraße ein. Auf den Tag genau 28 Jahre später wird Gertraud Haselbacher (48) am 1. März Chefin von einem der einsatzreichsten Polizeikommanden Niederösterreichs.

Aufgewachsen mit 13 Geschwistern auf einem Bauernhof in Trattenbach am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) wollte Haselbacher etwas anderes machen, „als man vor 30 Jahren so gemacht hat. Also Kinder bekommen und Hausfrau sein.“ Ihr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn hat sie nach abgeschlossener Lehre zur Industriekauffrau mit 19 Jahren an die Polizeischule in Wien verschlagen. Nach ein paar lehrreichen Jahren Streifendienst in der Bundeshauptstadt bildete sie als Lehrerin Polizeischüler aus und und wechselte 2004 ins Bildungszentrum nach Traiskirchen, wo sie später auch die Offiziersausbildung meisterte.

Wechsel ins Burgenland

2009 wechselte die Offizierin zur Landespolizeidirektion Burgenland wo sie zunächst die Abteilung Logistik und später das Ressort Budget leitete. Im Zuge der Flüchtlingskrise machte sie sich im Lage- und Einsatzstab einen Namen. „Aber ich wollte unbedingt wieder zurück in den operativen Dienst. Dafür habe ich diesen Beruf ja eingeschlagen“, so die zweifache Mutter, die in Saubersdorf im Bezirk Neunkirchen lebt und seit einem Jahr auch als ausgebildete Cranio-Sacral-Therapeutin für den guten Energiefluss ihrer Kunden sorgt.