NÖ: Immer mehr Polizisten gehen in den Ruhestand

Flughafen

Laut Johannes Luef, Vorsitzender der Polizeigewerkschaft in Niederösterreich, ist die Situation trotz der vielen Polizei-Anwärter nicht immer einfach. „Vor allem dann, wenn an einem Dienstposten gleich mehrere Personen in einem Jahr in Pension gehen.“

Zudem erinnert er daran, dass vor allem in Niederösterreich große Herausforderungen auf die Polizisten warten. „Schon allein der Flughafen Wien-Schwechat bindet in Summe rund 600 Beamte. Wenn dort das System nach der Krise wieder ganz hochgefahren wird, dann müssen natürlich auch wieder genügend Polizisten da sein.“