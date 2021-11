Nepal: Hilfe für die Bergretter am Dach der Welt

Sponsoren

Mit dem Rotary Club Klosterneuburg fand sich ein Sponsor, der die Hilfsaktion unterstützte. Zusammen mit anderen Helfern wurden Flug- und Handfunkgeräte, Reserveakkus samt Ladegeräten und anderes wichtiges Material für die Bergrettung in Nepal angekauft.

Wo sonst, außer am Fuße des Schneeberges, konnte Tisch die Ausrüstung dem 40-jährigen Nepalesen übergeben. Diese Woche trat er mit dem verfrühten Weihnachtsgeschenk die Rückreise in seine Heimat an.