Vorsicht: Ein Berg verzeiht keine Fehler

Bewegungsverhalten

Wie jener am Traunstein. Tragischerweise gibt es auf diesem fast jedes Jahr Tote. Grund dafür sei laut Preimesberger unter anderem die hohe Frequenz, die zu Fehlern führe. „Wir zählen die Menschen nicht, die wandern. Was wir festhalten, sind aber unsere Unfallzahlen.“ Die Ortsstelle in Gmunden am Fuße des Traunsteins sei jene mit den meisten Einsätzen in ganz OÖ

„Es ist kein leichter Gipfel. Alle Aufstiegsrouten erfordern alpinistische Vorkenntnisse und ein entsprechendes Bewegungsverhalten“, sagt Preimesberger. „Die meisten Unfälle passieren beim Abstieg, wenn man müde ist. Dann ist man unkonzentriert. Das verzeiht dieser Berg einfach nicht.“