Linzerin am Traunstein in den Tod gestürzt

Eine 49-jährige Linzerin ist am Montag am Traunstein (Bezirk Gmunden) tödlich verunglückt. Die Frau war mit ihrem Begleiter auf einem nicht markierten Steig an der Südseite des Berges unterwegs. In einer Seehöhe von etwa 1.200 Metern verlor sie den Halt und stürzte fast 100 Meter in die Tiefe. Obwohl ihr Bekannter sofort die Rettungskette in Gang setzte, kam für die Frau jede Hilfe zu spät, so die Polizei.