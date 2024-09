Neos fordern Aufklärung über "Einsturzgefahr" bei Mauterner Donaubrücke

In der offiziellen Bekanntgabe am Mittwoch wurde, wie berichtet, angekündigt noch einmal "alle Optionen zu prüfen - inklusive einer Behelfsbrücke“.

In einem Postwurf, der zuletzt an die Haushalte der Region versendet wurde, ist von dieser Kehrtwende in der Landesregierung noch nichts zu lesen. In Verantwortung des Verkehrsreferenten Landbauer schickte der NÖ Straßendienst eine umfassende Information über die dringliche Notwendigkeit der Sanierung der denkmalgeschützten Stahlbrücke aus.

Dass die Donauquerung in einer Textpassage aufgrund ihres Eigengewichts als „einsturzgefährdet“ bezeichnet wird, lässt bei Neos jedoch die Alarmglocken schrillen.