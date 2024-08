Mauterner Brücke: Wachau-Bürgermeister fordern Lösung

Man will in jedem Fall verhindern, dass es einen Fährbetrieb als Ersatzbetrieb zwischen Mautern und Stein geben wird. Außerdem fordern die Bürgermeister der Welterbe Wachau-Gemeinden, „die Gespräche für eine Lösung zur Sanierung bzw. eines Neubaus der Mauterner Brücke wieder aufzunehmen und alle Beteiligten in den Prozess einzubeziehen“.

„Ein Fährbetrieb ist eine völlig unzureichende Lösung für die Querung zwischen Mautern und Stein“, so der Vorsitzende des Vereins Welterbegemeinden Wachau, Bürgermeister Andreas Nunzer aus Spitz. Aus der Erfahrung der bestehenden Fähren in der Region wisse man, dass die Kapazität einer Fähre gemessen an der Einwohnerzahl der beiden Städte und der zu erwartenden Besucherfrequenz in diesem Fall nicht ausreichen wird. Das Südufer der Wachau wird dadurch einen nicht zu unterschätzenden wirtschaftlichen, wie touristischen Nachteil erfahren“, erläutert Nunzer.