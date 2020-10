Nazi-Vorwurf bestätigt: Kurort ließ Straßenschilder abnehmen

Das Kurhaus Dr. Stühlinger war jahrzehntelang eine Institution im heilklimatischen Höhenluftkurort Semmering. Der Gründer, Mediziner Hermann Stühlinger, genoss höchstes Ansehen und betreute in seiner Einrichtung bis zu seinem Tod 1996 Tausende Patienten. Ihm zu Ehren wurde sogar eine Straße am Semmering nach ihm benannt.

Was bis vor Kurzem fast niemand wusste, war die Rolle des Arztesin der Zeit der Nazi-Diktatur. Bei Recherchen zu seinem Buch „Am Semmering“ war der Künstler und Buchautor Richard Weihs auf Hinweise zu Stühlingers Tätigkeit in der NS-Zeit gestoßen. Die Gemeinde Semmering ließ die Vorwürfe von der nö. Landesbibliothek in St. Pölten prüfen. „Leider haben sich die Anschuldigungen bewahrheitet. Herr Dr. Stühlinger spielte auch eine Rolle als NSDAP-Arzt. Sein Name wird aus der Straßenbenennung am Semmering verschwinden. Wir haben sofort reagiert und das Straßenschild abmontiert“, erklärt Bürgermeister Hermann Doppelreiter (ÖVP).