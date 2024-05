Naturschützer verärgert über iIlegales Baden im Bezirk Mödling

Das bedeutet, dass Baden im See ausdrücklich verboten ist. Ein Verbot, das allerdings seit Jahren konsequent missachtet wird. Auch die Aufstellung von entsprechenden Hinweisschildern und einer Absperrung durch die Gemeinde scheinen daran nichts ändern zu können, wie Klaus Wechselberger von der "Umweltinitiative Wienerwald" verärgert berichtet.

Mittlerweile hat sich eine "Seegemeinschaft" gegründet, die eine kontrollierte Nutzung des Sees erreichen will. Deren Konzept wurde seitens der Gemeinde Perchtoldsdorf jedoch abgelehnt. Was der Perchtoldsdorfer SPÖ-Gemeinderat Anton Plessl nicht versteht. "Weil es in zahlreichen Ländern Europas Modelle gibt, die eine moderate Nutzung und den Naturschutz vereinbaren", sagt er.

"Natur entwickeln lassen"

Doch Bürgermeisterin Andrea Kö (ÖVP) winkt ab: "Es ist ein Naturschutzgebiet mit einem aufrechten Badeverbot der Bezirkshauptmannschaft Mödling. Wir bekennen uns dazu, die Natur sich dort ungestört entwickeln zu lassen." Der Perchtoldsdorfer "Heideverein" kümmere sich ebenfalls um das Areal, betont sie.