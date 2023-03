Perchtoldsdorf sagt Nein: Baden im Steinbruchsee bleibt verboten

Er wird als Geheimtipp für Badefreunde in sozialen Medien gehandelt. Doch der kleine See im Steinbruch zwischen Perchtoldsdorf und Kaltenleutgeben liegt seit 2016 in einem Naturschutzgebiet. Baden ist dort verboten. Dass er trotzdem gerne als Badeteich genutzt wird, hat zu einem Müllproblem geführt. Zudem steige die Angst vor gefährlichen Waldbränden durch illegale Lagerfeuer.