Närrisch ist angesagt: Ein Land feiert den Fasching

40.000 Besucher in Mödling

Närrisch geht es auch bei den Faschingsumzügen zu. Der größte mit bis zu 40.000 Besuchern findet am 11. Februar wieder in Mödling statt. Wer aktiv als Umzugsteilnehmer mitmachen möchte, kann sich noch bis 6. Februar melden (www.mfv.at). Noch dazu wird heuer das „kunterbunte 55. Jahr“ zelebriert, denn seit 1969 wird hier groß gefeiert.

➤ Mehr lesen: Fasching lässt uns den Alltag und die Krisen vergessen

Am Faschingssamstag, 10. Februar, geht der Faschingsumzug in Tulln über die Bühne. Auch hier ist eine Teilnahme noch möglich (www.tulln.at).

Legendär ist auch der Lichtenwörther Faschingsumzug. Rund 10.000 Besucher werden am 11. Februar erwartet. Ebenfalls am Faschingssonntag wird in Kottingbrunn der Faschingsumzug durchgeführt.

Erstmals nach einigen Jahren Pause gibt es auch wieder in Baden einen Faschingsrummel. und zwar am 13. Februar am Hauptplatz.

Mehr Infos: www.fasching-noe.at