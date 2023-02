Fasching bringt dem Einzelhandel 28 Millionen Mehrumsatz

400 Ballveranstaltungen

Bälle konnten coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren entweder gar nicht oder nur mit Einschränkungen stattfinden. Heuer stehen in der Faschingszeit österreichweit wieder mehr als 400 Ballveranstaltungen am Terminkalender. Diese ziehen auch viele Gäste aus dem Ausland an. Laut Handelsverband würden 37% der österreichischen Bevölkerung heuer zumindest einen Ball besuchen, 7 Prozent sogar mehrere.

„Der Fasching und die Ballsaison sind nicht nur kulturträchtige, gesellschaftliche Anlässe, um auf andere Gedanken zu kommen, sondern auch Motor für den Einzelhandel. Ebenso werden auch die Gastronomie und den Tourismus kräftig angekurbelt. Abgesehen von den Nächtigungskosten und dem Kauf der Ballkarten werden in Österreich heuer knapp 200 Euro pro Person für diverse Ball-Vorbereitungen und Outfits ausgegeben“, bestätigt Rainer Will, der Sprecher des österreichischen Handels.