Nach zwölfjähriger Pause feiert der Winzercup ein Comeback

Zehn Glas Wein

Der Auftakt erfolgt am 24. März im Restaurant Rosenbauchs in Ebreichsdorf. Die Zwillingsbrüder Karl und Franz Rosenbauch kreieren ein fünfgängiges Menü. Die edlen Weine des Abends liefern der Platzhirsch aus der Thermenregion Johannes Reinisch und Carina Pluschkovits aus Leithaprodersdorf. Zu jedem der fünf Gänge erhalten die Gäste zwei Weine, die mit Wein A und Wein B gekennzeichnet sind. „Die Aufgabe des Gastes besteht darin, zu entscheiden, welcher der beiden Weine besser zum Gericht passt“, erklärt Lenger. Nach jedem Abend gibt es einen Sieger, der ins Finale am 2. Juni einzieht.

Der zweite Termin der Vorrunde steigt am 21. April im „Thomas im Johanneshof“ in Tattendorf mit dem Weingut Alphart aus Traiskirchen und Peter Skoff aus Gamlitz. In der dritten Vorrunde am 12. Mai treffen im Gasthaus Ziegelwerk in Wimpassing (Burgenland) das Weingut Heinrich Hartl III aus Oberwaltersdorf und das Weingut Taferner aus Göttlesbrunn (Carnuntum) aufeinander. Infos und Tickets (79 Euro/p. P.) gibt es auf www.winzercup.at