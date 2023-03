Kraft der Flamme: Winzer setzt Feuertechnik ein

Im Weingarten von Ernst Mandl brennt es. Und zwar regelmäßig. Der Bio-Winzer aus Unterretzbach (Bezirk Hollabrunn) setzt bei der Produktion seiner edlen Tropfen nämlich die sogenannte Agni-Hotra-Feuertechnik ein, ein uraltes indisches Ritual nach ayurvedischer Tradition.

Die Kraft der Flamme, die in einer Schale entzündet wird, soll auf Mensch und Natur eine reinigende Wirkung haben. Und die nährstoffreiche Asche, die nach dem Ritual zurückbleibt, wird den Böden zugeführt. Was dabei rauskommt, ist Wein mit Sinn, einem tieferen Sinn sogar. Denn der Grüne Veltliner des Weinguts, genannt Deep Senses, wird nicht nur nachhaltig, sondern auch vegan produziert.

Wer jetzt neugierig geworden ist, hat bald die Chance, mehr über Mandls Philosophie und die Homa-Landwirtschaft zu erfahren, an der er sich orientiert. Am 19. März um 17 Uhr wird zu der Veranstaltung „Mystisches Feuer im Retzbacherhof“ geladen. Dabei verbinden die Veranstalter kulinarischen Genuss mit einer Sinnesreise; Agni-Hotra-Experte Bernd Frank berichtet in einem Impulsvortrag über die vedische Feuertechnik, die er seit 44 Jahren selbst in seiner Landwirtschaft einsetzt. Dann sind die Gäste am Zug: Sie dürfen das Feuerritual unter Anleitung selbst praktizieren. Die Utensilien werden vor Ort bereitgestellt.