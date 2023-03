Alles unter einen Hut bringen: Die weibliche Seite des Weinbaus

Spätberufene

Birgit Artner ist spätberufene Quereinsteigerin.

15 Jahre lang war sie im Backoffice eines großen Unternehmens tätig. Zusätzlich half sie im Betrieb mit, den ihr Mann 2005 gegründet hatte. Das werde von der Frau eines Bauern einfach erwartet, sagt die 37-Jährige. Als Artner 2016 nach der Geburt ihres Sohnes in Karenz war, beschloss das Paar, einen Heuriger zu eröffnen.

2020 bekam Artner dann eine furchtbare Diagnose: Brustkrebs. Betrieb, Job, Kind, eigene Bedürfnissen; nie das Gefühl alles gut genug zu machen, immer ein schlechtes Gewissen. „Das war das Zeichen, dass der Druck zu groß war“, sagt sie heute.

Nach ihrer Genesung kehrte sie nicht mehr in ihren Job zurück, stattdessen stieg sie voll in den Betrieb ein. Schwierig sei das zu Beginn gewesen. Vorher hatte Artner ihr eigenes Geld verdient, nun meldete sich bei Einkäufen immer wieder das schlechte Gewissen. Auch eigenverantwortlich zu arbeiten, fiel ihr schwer. Lang hatte sie auch das Gefühl, zu wenig zu leisten – typisch für Frauen. „Ich rufe mir dann in Erinnerung, dass nicht alles perfekt sein muss.“