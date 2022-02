Nach tödlichem Unfall: Fußballer sammeln Spenden

Es war am Heimweg von der Arbeit, als Kevin Zöchling aus dem Leben gerissen wurde: Der junge Mann, gerade einmal im 28. Lebensjahr, verstarb am 3. Februar bei einem tragischen Verkehrsunfall. Er hinterlässt seine Verlobte und deren neunjährigen Sohn. Mitte März wäre Zöchling zum ersten Mal selbst Vater geworden, das Paar erwartet einen Sohn.

Fast drei Jahre war Zöchling Spieler und Unterstützer des Sportvereins Stetteldorf, bei seinen Freunden herrscht Fassungslosigkeit über seinen Tod. „Er war immer engagiert und hilfsbereit, auch bei den Matches hat er mitangepackt“, erzählt Reinhard Kainz, Obmann des Vereins. Außerdem besuchte er mit seinem Stiefsohn das Fußballtraining.

"Jede Spende zählt"

„Die Familie hat im Moment viel zu bewältigen“, kennt Kainz die Lebenssituation. Das Paar hatte bereits begonnen, seine Wohnung umzugestalten, um Platz für das gemeinsame Baby zu schaffen. Neben der Trauer kämpft die junge Familie daher auch mit einer finanziellen Last.

Deshalb hat der SV Stetteldorf in Abstimmung mit den Angehörigen eine Spendenaktion ins Leben gerufen, am Dienstag wurde auf Facebook ein Aufruf gestartet. „Jede noch so kleine Spende hilft, auch wenn es nur zehn Euro sind“, hofft Kainz auf breite Unterstützung. Es wurde ein Spendenkonto eingerichtet; jeder Cent, der gesammelt wird, kommt den Hinterbliebenen zugute. Spenden sind unter AT23 3200 2000 0003 5840 bei der Raiffeisenbank Wagram-Schmidatal möglich.