Spende der Bäckerei Schmidl macht Wunsch von Elfjährigem möglich

Der elfjährige Keanu lebt mit der Diagnose frühkindlicher Autismus. Damit dem Bub geholfen werden kann, hat man sich bei der Bäckerei Schmidl in Dürnstein für eine Spende an die Stiftung Kindertraum entschieden.

Neben der Musik gehören auch Tiere zu der großen Leidenschaft des Buben. Eine tiergestützte Therapie soll ihm nun helfen, sein Selbstwertgefühl und seine Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und dabei einen liebevollen Umgang mit Tieren und der Natur sowie Beziehungen aufzubauen, Nähe zuzulassen und Grenzen zu respektieren.