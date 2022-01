Steiermark: Polizisten setzen sich für bedürftige Tiere ein

Mitte Dezember 2021 konnten Polizisten aus Liezen ein Betrüger-Paar im Alter von 31 und 33 Jahren ausforschen. Die beiden sollen unterschiedlichste Straftaten begangen haben, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bei der Festnahme des Paares wurden in ihrer Unterkunft ein wenige Wochen alter Hunde-Welpe entdeckt, der ebenfalls Teil einer betrügerischen Handlung war. Das Tier wurde dem Paar abgenommen.

"Schockverliebt"

Der 26-jährige Inspektor Patrick Harb habe sich bei der Überstellung des in etwa zwölf Wochen alten Zwerkspitz-Mischlings in ein Tierheim laut Polizeiaussendung „schockverliebt“. "Der Hund hat mir so leidgetan und ich hatte von Anfang an eine Verbindung zum kleinen Welpen, sodass ich sofort mit meiner Frau sprach. Gemeinsam haben wir dann beschlossen, den Zwergspitz vorübergehend bei uns aufzunehmen, zumindest vorübergehend bis die rechtlichen Belange geklärt sind“, so Harb.

Das junge Paar engagiert sich seither regelmäßig für das Tierwohl – und das nicht nur in ihren eigenen vier Wänden. Auch auf der eigenen Dienststelle in Stainach hat sich mit Gruppeninspektorin Barbara Scheucher eine weitere Unterstützerin gefunden. „Wir sind beide liebevolle Tierbesitzer und kommen im Rahmen unseres Polizeidienstes auch immer wieder bei Amtshandlungen mit hilfsbedürftigen Tieren in Kontakt. Daher wissen wir auch, wie es um die Situation der Vierbeiner in Tierheimen steht. Gemeinsam wollen wir uns daher für die gute Sache einsetzen“, sagt Scheucher.