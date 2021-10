Rekord an Verfahren gegen illegale Welpenhändler

Doch es gab die Befürchtung, dass die erst 2020 als Gesellschaft aus dem Heim geholten Vierbeiner mit dem Ende des Homeoffice erneut abgeschoben werden könnten. Das scheint glücklicherweise nicht eingetroffen zu sein, wie der Tierschutzlandesrat berichtet: „Es wurde eine deutlich verstärkte Nachfrage nach Hunden, Katzen und Kleintieren verzeichnet“, betont Lang. „Bis dato wurde aber keine verstärkte Rückgabe von Tieren verzeichnet.“

Ein Drittel im Heim

Das Interesse an einem Haustier lässt sich in Zahlen gießen. 2018 und 2019 warteten in den steirischen Heimen jeweils rund 1.600 Hunde sowie 4.000 bis 4.400 Katzen auf Besitzer. Ab 2020 sanken diese Zahlen: In den Einrichtungen wurden zu Jahresende 1.152 Hunde sowie 3.137 Katzen betreut, mit Stand Ende Juli dieses Jahres sogar nur noch 589 Hunde und 1.583 Katzen - das ist verglichen mit 2019 nur ein Drittel. In einem Heim abgegeben wurden heuer (Stichtag 31. Juli) 252 Hunde und 350 Katzen. Darunter dürften sich auch ausgesetzte Tiere befinden, das ist aber kein steirisches Unikum: In Oberösterreich wurde erst vor wenigen Tagen eine Katze samt fünf neugeborener Babys in einer Siedlung ausgesetzt, der Verein „Pfotenhilfe“ nahm die sechs auf.