Aktion scharf gegen illegale Welpenhändler

In eine Metallbox gepfercht und über Stunden in den heißen Kofferraum eines slowakischen Welpenhändlers gesperrt wurden zwei acht Wochen alte Chihuahuas, bevor sie auf einem Supermarkt-Parkplatz in Döbling ihrer vermeintlich neuen Besitzerin übergeben werden sollten. Am Ende ihrer Kräfte, hungrig und nicht gegen Tollwut geimpft.