Abgabewelle: Der Platz im Tierheim wird knapp

Bis die Geduld endet

Die Ruhe vor dem Ansturm herrscht derzeit noch bei der Tierschutzorganisation „Pfotenhilfe“ in Lochen am See in Oberösterreich. Erfahrungsgemäß bekomme man die Rückläufe von Hunden und Katzen erst nach dem Ende der Weihnachtsferien zu spüren, wie Jürgen Stadler vom Verein berichtet. „Viele probieren es für ein paar Wochen aus, bis ihnen dann halt der Geduldsfaden reißt“, schildert Stadler. Besonders Welpen würden deshalb oft den Weg zur „Pfotenhilfe“ finden. „Die machen halt auch am meisten Arbeit. Katzen sind da schon unkomplizierter.“

Langweilig wird der „Pfotenhilfe“ aber auch jetzt nicht. Noch immer haben die Helfer mit Tieren zu tun, die zu Silvester vor Feuerwerken ausgerissen seien. Bis Ostern sei man dann mit Weihnachtsrückläufen beschäftigt; „bis dann die ungewollten Ostergeschenke folgen“, betont Stadler.

Bei der „Pfotenhilfe“ werden Tiere deshalb nur an Familien vermittelt, die wirkliches Interesse an einem Vierbeiner im Haus haben: „Zu uns muss auch wirklich die ganze Familie zum Gespräch kommen, bevor sie einfach so ein Haustier adoptieren kann.“