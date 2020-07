Nach Pleite: Skigebiet Forsteralm vor dem Aus gerettet

Die „Ennstal-Ybbstal GmbH“, die von den beiden ÖVP-Nationalräten Johann Singer und Andreas Hanger ehrenamtlich geführt wird, hat nun die Anlagevermögen, in die die privaten Betreiber in den vergangenen drei Jahren investiert haben, übernommen. Das Land OÖ steuerte die nötigen Mittel dazu bei. Erlöse aus drei erfolgreichen Saisonen waren von den Betreibern in eine Flutlichtanlage und in die Lifte geflossen. Reserven gab es deshalb nach dem desaströsen Winter nicht.

Gläubigerquote

„Mit dieser Übernahme kann die Gläubigerquote bedient werden und der Liftbetrieb ist gesichert“, erklärten Singer und der Gaflenzer Bürgermeister Günther Kellnreiter am Dienstag.

Aber auch auf bei den nö. Partnern ist man erleichtert. „Die Forsteralm ist gerade für die Ybbstaler Gemeinden ein sehr wichtiges Skigebiet. Wir möchten uns herzlich beim Land Oberösterreich für das Engagement und den Schulterschluss bedanken“, sagten Eisenstraßen-Obmann Hanger und Bürgermeister Werner Krammer als Kleinregionssprecher und Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs.