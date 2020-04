Schneearmer Winter: Liftbetreiber auf Forsteralm sind pleite

Mithilfe einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne, die rund 450.000 Euro im Tausch gegen Liftkarten brachte, und der breiten Unterstützung der Länder OÖ und NÖ gelang es, die Beschneiungsanlage zu modernisieren. Eigentümer der Liftanlagen und der neuen Beschneiungsanlage ist die Enns- und Ybbstal Infrastruktur GmbH, diese Anlagen sind daher vom Sanierungsverfahren nicht betroffen.

Umsatzeinbruch

Nach drei erfolgreichen Wintersaisonen erlitt die Forsteralm Betriebs GmbH heuer aufgrund des milden Wetters einen massiven Umsatzrückgang. „Die Betreiber waren sehr engagiert und haben alle Erlöse der ersten Saisonen in die Verbesserung des Liftbetriebs gesteckt – zum Beispiel in den Bau einer Flutlichtanlage oder in die Erneuerung der Liftanlagen. Es fehlten dadurch jetzt aber die Reserven und die Liquidität, um die schwierige Situation durchzutauchen“, erklären die beiden ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger (NÖ) und Johann Singer (OÖ) in einer Aussendung.

Die beiden fungieren als ehrenamtliche Geschäftsführer der Ennstal-Ybbstal Infrastruktur GmbH. Sie verweisen auch auf positive Aspekte: Die Anlage sei durch die jüngsten Investitionen in einem sehr guten Zustand.