Forsteralm drohte Aus: Acht Gemeinden als Retter

Die acht Kommunen hätten für die Ablöse der Anlagen 180.000 Euro aufgebracht, berichtete der Nationalrat Andreas Hanger bei der gestrigen Präsentation der Pläne der neu gegründeten Betriebsgesellschaft. Er und sein oö. Parlamentskollege Johann Singer koordinierten die Übernahme.

Das Risiko für die Gemeinde halte sich in Grenzen, versicherten die Politiker, weil der eigentliche Wert der erstandenen Anlagen an die 600.000 Euro beträgt. Mit den neuen Betreibern, dem Skischulchef Manfred Großberger, einem Sporthändler und dem eingebundenen Sportverein Union Waidhofen wurde der Betrieb für die nächsten zwei Saisonen fixiert. Wie es danach weitergehen soll, werde man nach einer wissenschaftlichen Analyse der Universität Innsbruck entscheiden, kündigte Hanger an.

Die Talstation der Forsteralm liegt mit 740 Meter in einer kritischen Höhe. Der Klimawandel habe sich in den vergangenen Jahren mehrmals sehr negativ auf die Schneelage und den Betrieb der Lifte ausgewirkt. In der vergangenen Saison konnte man die Lifte lediglich an 34 Tagen öffnen. Deshalb wurden auch nur 12.879 Karten verkauft. In der Saison 2012/’13 zählte man fast 53.000 Gäste an 91 Betriebstagen. Bis Jänner 2017 Jahres soll nach der Analyse der Fakten feststehen, ob in eine moderne Beschneiungsanlage investiert wird oder nicht, erklärte Hanger. Bei einem Entschluss zur Investition werden für die Forsteralm auch Möglichkeiten für den Sommertourismus erarbeitet.

Hinter dem Plan steht auch das Land OÖ. Landeshauptmann Josef Pühringer sagte eine 50-prozentige Förderung bei einer maximalen Investition von 1,5 Mio. Euro zu.