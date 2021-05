Nach missglücktem Trafik-Raub in NÖ läuft Suche nach Tätern

Der Fall hatte am Freitag vergangener Woche für Aufsehen gesorgt. Beim Versuch, eine Trafik in Pottenstein (Bezirk Baden) zu überfallen, waren zwei Täter von einem Kunden in eine Rauferei verwickelt und in die Flucht geschlagen worden (der KURIER berichtete).

Nun liegen die Beschreibungen der bislang unbekannten Räuber vor. Einer der beiden soll rund 1,75 Meter groß und 18 bis 20 Jahre alt sein, mit schlanker Statur, ohne Bart. Er sprach sehr gut Deutsch mit leichtem ausländischen Akzent. Bekleidet war der Mann mit einer hellen/beigen, dünnen Jacke und einer Kappe (siehe Bild).