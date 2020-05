Polizei schützt Kirchen, fahndet nach Täter

Auch am Stephanitag waren in Amstetten Polizeistreifen während der Festtagsmessen vor den Kirchen im Stadtgebiet postiert. Ein untrügliches Zeichen, dass die Exekutive jenen Brandstifter, der am Sonntag in drei Kirchen Feuer gelegt hat, noch nicht geschnappt hat.

Auch jener junge Mann, der zur Tatzeit vor zwei Schauplätzen gesehen wurde, konnte trotz eines Phantombildes nicht gefunden werden. Wie berichtet, wurde für die Ergreifung des Täters eine Prämie von 5000 Euro ausgelobt.

Seit dem Heiligen Abend überwacht die Polizei die drei betroffenen Kirchen. „Bisher ist nichts vorgefallen, ich glaube auch, dass nichts passieren wird“, sagt Johann Hellinger von der Amstettener Stadtpolizei. Sogar Polizisten in Zivil haben sich unter die Besucher der Messen gemischt, erzählt Hellinger.