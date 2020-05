Brandstiftung während der Messe

Kirchgänger mit versteinerten und fassungslosen Gesichtern standen in Scharen vor den Kirchen in der Amstettener Innenstadt. Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr säumten die Gotteshäuser. Am Morgen des vierten Adventsonntags, einen Tag vor dem Heiligen Abend, hatten unbekannte Täter in drei Amstettener Gotteshäusern Feuer gelegt.

„Es ist ein Wahnsinn, unsere Kirchen wurden angezündet“, war er sonst so abgeklärte und freundliche Stadtpfarrer Peter Bösendorfer geschockt. In der Klosterkirche des Ordens der Franziskaner-Schulschwestern hatte der Pfarrer gerade erschüttert eine qualmende Brandstätte besichtigt. In seiner benachbarten Stadtpfarrkirche war die Erntedankkrone angezündet worden. Und ungefähr zur selben Zeit versuchten Brandstifter im anderen Stadtteil, im Foyer der Herz- Jesu-Kirche ein Zeitschriftenregal zum Brennen zu bringen. Während der Brandstiftung wurde in der Kirche die Sonntagsmesse gefeiert.

Es bot sich ein dramatisches Bild, als die Gläubigen in einer Kolonne von der verrauchten Stadtpfarrkirche zur Messfeier ins Pfarrheim übersiedelten.

Der Schaden in der Klosterkirche ist enorm. Ausgehend von einem Beichtstuhl griff das Feuer im Seitenschiff auf sechs hölzerne Bankreihen und auf die Holzdecke über. „Als wir zum Brandort kamen, schlugen Feuerzungen aus den Fenstern. Zwei Löschtrupps hatten den Brand in wenigen Minuten gelöscht“, schilderte Amstettens Feuerwehrkommandant Armin Blutsch. Rund 100 Mann von fünf Feuerwehren waren eingesetzt.