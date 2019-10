Mutter der getöteten 16-Jährigen: "Du hast mir mein Kind genommen"

Dramatische Szenen haben sich gleich vor Verhandlungsbeginn am Mittwoch im Mordprozess in Wiener Neustadt abgespielt. Die Mutter der 16-Jährigen, die im Jänner von ihrem Ex-Freund mit einem Gürtel erdrosselt worden sein soll, schrie den Angeklagten beim Hereinführen in den Saal unter Tränen an: "Du hast mir mein Kind genommen!" Die Frau hat am zweiten Verhandlungstag als Zeugin ausgesagt.

Mit stockender Stimme berichtete die 41-Jährige dem Schwurgericht von der schwierigen Beziehung zwischen dem Syrer und ihrer Tochter. Der 20-Jährige sei sehr eifersüchtig gewesen und habe ihrer Tochter Vorschriften gemacht, was sie anzuziehen habe. Nach der Trennung im Sommer 2018 hat sich die Situation verschlimmert. Immer wieder kontaktierte der junge Mann seine Ex-Freundin. "Er wollte sich treffen. 'Nur einmal, nur einmal' hat er geschrieben", erzählte die 41-Jährige. Ihre Tochter hätte sich manchmal erweichen lassen, aber sie hatte Angst vor dem Ex. "Es war ihr erster Freund", sagte die Mutter.

Als die 16-Jährige in der Nacht auf den 13. Jänner nicht nach Hause kam, habe sie den 20-Jährigen sofort angerufen. "'Wo ist mein Kind, wo ist meine Kleine?', hab' ich gefragt. Er hat gesagt, er ist in Wien, er weiß es nicht. Ich hab' gesagt: 'Du weißt, wo sie ist', weil er ihr immer nachgefolgt ist. Ich hab' gesagt, ich ruf jetzt die Polizei. Da meinte er: 'Ja, mach halt.' Da hab' ich schon gewusst."