Tote 16-Jährige in NÖ: Gedenkmarsch unter Beobachtung

Indes rufen das FrauenVolksbegehren und die Organisation „One Billion Rising Austria“ am Donnerstag um 11 Uhr zur Medienaktion auf dem Wiener Ballhausplatz auf. „Mindestens 36 Frauen sind 2018 von ihrem (Ex-) Partner oder Verwandten getötet worden. 2019 wurden es vier Frauen in zwei Wochen. Die Regierung ist aufgefordert zu handeln“, heißt es in der Aussendung.