Mord in Wiener Neustadt: Polizei sucht zwei Taxilenker

Im Zuge der Ermittlungen nach dem Mord an der 16-jährigen Manuela K. hat die Polizei nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt zwei Bilder veröffentlicht. Sie zeigen die ermordete Manuela K. und den Tatverdächtigen Yazan A.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte und das Opfer am Hauptplatz in Wiener Neustadt in zwei Taxis gestiegen und weggefahren sind. Durch die bisherigen Erhebungen konnten jene zwei Taxilenker, die das Opfer und den Beschuldigten in Richtung des Anton-Wodica-Parks fuhren, nicht ausgeforscht werden.