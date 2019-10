16-Jährige erdrosselt: Gutachter zerpflücken die Unfallversion

Angeklagt ist er nicht nur wegen Mordes. Nachdem er ein freizügiges Foto von Manuela nach der Trennung auf Facebook veröffentlich hatte, um die 16-Jährige bloßzustellen, wollten ihn der Stiefbruder und Großcousin des Mädchens zur Rede stellen. Doch der Syrer zückte ein Messer und verletzte einen der beiden am Arm. „Ich habe mich nur verteidigt“, so seine Erklärung.

Trotz einer einstweiligen Verfügung gegen Yazan A. stellte er seiner Ex nach. Und das, obwohl ihm seine Freunde rieten, die Finger von dem Mädchen zu lassen. „Ich hab' immer gesagt, lass sie in Ruhe, sie will dich nicht mehr“, so sein 20-jähriger Freund am Montag im Zeugenstand. Laut Yazan A. hatte er aber immer wieder heimlich Kontakt mit Manuela gehabt. In der Nacht auf den 13. Jänner traf er die 16-Jährige in einem Nachtlokal. Eine Videoaufzeichnung davon wurde beim Prozess vorgespielt.

Laut Anklage habe er der 16-Jährigen danach im Wodica-Park bei ihrer Wohnung in den frühen Morgenstunden aufgelauert. „Getrieben von Eifersucht, Zorn und Erniedrigung beschloss er, Manuela etwas anzutun“, formuliert es die Staatsanwältin.

Seine Version ist, sie hätten sich dort verabredet und seien auf einer Parkbank intim geworden. „Dabei habe ich gesagt, dass ich genau auf der Bank mit einem anderen Weib etwas hatte“, so Yazan A. Da sei die stark Alkoholisierte wütend von seinem Schoß gesprungen und mit dem Kehlkopf gegen die Lehne der Bank gestürzt und an den Folgen gestorben. „Ich habe sie nicht ermordet.“