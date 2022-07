Musiker und Kabarettist Otto Jaus tauscht Bühne gegen Küche

Ziemlich sicher ist es nicht das erste Mal, dass der Musiker und Kabarettist Otto Jaus in der Küche steht. Immerhin erscheint in Kürze gemeinsam mit seiner Mutter Elisabeth sogar ein eigenes Kochbuch. Aber sein Koch-Nachmittag in Achau (Bezirk Mödling) war dann doch etwas ganz Spezielles für den Musiker.

Gemeinsam mit den „Festlmachern“ wurde vergangenen Sonntag eine Event-Reihe fortgesetzt, die vor der Pandemie, im Februar 2020, ihren Anfang nahm.