Musiker und Kabarettist Otto Jaus verrät, dass er geheiratet hat

Die Glückliche ist Schauspielerin Eva Frank, die er vor zwei Wochen "in der Nähe von Wien" geheiratet hat. Zwischen den beiden hat es übrigens schon beim Kennenlernen gefunkt. "Ich habe mir bald gedacht: 'Ich will die Frau und das passt.' Die Eva ist das Beste, was mir passiert ist und keine Beziehung war wo wie mit ihr."

Der Heiratsantrag war sehr traditionell, wie Jaus Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl erzählte: "Ich bin auf die Knie gegangen und sie hat 'Ja' gesagt. Und dann ist es weitergegangen. Herzklopfen vor der Hochzeit, bei der Hochzeit und als wir einander 'Ja' gesagt haben, haben wir beide geweint." Sehr romantisch!