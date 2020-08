Pizzera und Jaus, eine Liebe auf den ersten Tschick

Rauchen ist nicht nur schädlich, sondern kann auch verbinden – denn Paul Pizzera und Otto Jaus haben sich just bei einer Zigarette kennen – und eigentlich auch gleich lieben gelernt. Wobei, um zu schauen, ob die Chemie wirklich passt, sind die beiden erst einmal auf Urlaub in die Toskana gefahren.

„Wir haben beide wahnsinnige Egos und das kann doch in der Zusammenarbeit zu Problemen führen. Deswegen hab ich gesagt: Ok, Pauli, wir werden auf jeden Fall was gemeinsam machen, aber es wäre schon förderlich, wenn wir vorher einmal zehn Tage irgendwo in die Pampa fahren und schauen, wie wir miteinander können“, erzählt Jaus.