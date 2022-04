Pizzera & Jaus: Mit Humor, Tragödie und harter Arbeit zum Amadeus

Trotzdem wollen beide keine Sekunde dieses Sommer missen. Sie haben viel gelernt, und das, was vom Publikum zurückkam, war „unbeschreiblich“.

Zum Beispiel als sie bei ihrer ersten Show nach der Pandemie in Mödling auftraten. „Da gab es noch Abstandsregeln, der Saal war nur zu Hälfte voll und die Leute mussten Masken tragen“, erzählt Paul Pizzera. „Optisch und akustisch war das eine starke Veränderung, wenn man vorher in der vollen Stadthalle in Wien war. Aber trotz der Masken haben wir an den Augen der Leute sehen können, wie sehr sich freuen, dass sie wieder auf Konzerte gehen können. Und obwohl wir das nie geglaubt hätten, kam uns auch da ein unfassbarer Schwall an Energie aus dem Publikum entgegen.“