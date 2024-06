Münchendorf: Tumult im Gemeinderat - Sitzung erneut geplatzt

Schon der erste Tagesordnungspunkt, die Einstellung des Live-Streams via Youtube, habe sich "zu einem heftigen verbalen Schlagabtausch entwickelt", heißt es seitens der SPÖ-Gemeindeführung. Grund für den Antrag der SPÖ: Ein Gemeinderat der ÖVP habe in der vorherigen Sitzung "strafrechtlich relevante Aussagen gegen eine Gemeindemitarbeiterin gemacht".

Die Gräben zwischen der SPÖ um Bürgermeister Sebastian Remmert und den Oppositionsparteien in Münchendorf (Bezirk Mödling) werden immer tiefer. Nachdem eine geplante Gemeinderatssitzung Ende Mai verschoben werden musste, weil sich fast die gesamte SPÖ kurz zuvor entschuldigt hatte, sprengten nun die ÖVP und die Liste Pro Münchendorf die Sitzung am Dienstagabend.

Auch hier kontert Kirstorfer: "Gemeinderatsmitglieder wurden darauf hingewiesen, dass vor Wortmeldungen der ausdrückliche Wunsch geäußert werden muss, diese ins Protokoll aufzunehmen. Wir halten uns strikt an diese, von der Gemeindeführung eingeführte Regelung. Trotzdem werden in das Protokoll reklamierte Wortmeldungen von der Mehrheit der SPÖ-Fraktion nicht berücksichtigt ." Einwände der Opposition seien deshalb für die Öffentlichkeit nicht mehr sichtbar , kritisiert die ÖVP-Chefin.

Bürgermeister Remmert: "Wer Demokratie fordert, aber aufsteht, wenn ihm die Abstimmungsverhältnisse nicht passen, hat Demokratie nicht verstanden". Man werde nun "alles daran setzen, die vertagten Themen in der nächsten Sitzung schnellstmöglich zu behandeln. Es bleibt zu hoffen, dass die Opposition ÖVP/ProMünchendorf dann ihrer Verantwortung gerecht wird und sich an einer sachlichen und konstruktiven Arbeit im Sinne der Bürger beteiligt."

EDV-Umstellung als Streitthema

VP-Mandatar Stephan Sziveli sprach in einem Facebook-Posting kurz nach der Gemeinderatssitzung von "Vertuschungs- und Verschleierungsaktionen" der SPÖ. Massive Kritik äußert die Opposition an der geplanten Umstellung des EDV-Systems. ÖVP und Pro Münchendorf lehnen sie "wegen unkalkulierbarer Risiken und Gefahren, sowohl in finanzieller als auch in verwaltungstechnischer Hinsicht, strikt ab", wie Kirstorfer betont. "Aus unserer Sicht wurden dabei auch die Vergaberichtlinien erheblich verletzt."