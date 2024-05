Bürgermeister-Fraktion lässt Gemeinderatssitzung in Münchendorf platzen

"So etwas ist in der Geschichte der Gemeinde noch nie vorgekommen", meint Norbert Winkler fassungslos. Der Gemeinderat der Bürgerliste Pro-Münchendorf ist Obmann des Prüfungsausschusses in Münchendorf im Bezirk Mödling. Was Winkler so empört: Kurz nachdem zur für heute, Donnerstag, geplanten Gemeinderatssitzung eingeladen worden war, begannen Mandatare der Bürgermeister-Fraktion SPÖ sich für diese zu entschuldigen. Letztlich habe die Sitzung nun verschoben werden müssen, weil zehn von elf SPÖ-Gemeinderäten nicht teilgenommen hätten, so Winkler.

"SPÖ zerstritten"

Er mutmaßt, dass damit eine Beschlussfassung ohne absolute SPÖ-Mehrheit, die bei Anwesenheit aller elf Gemeinderäte gegeben ist, verhindert werden sollte. Denn zwei Mandatare seien tatsächlich verhindert, womit die Opposition - ÖVP und Bürgerliste mit zusammen zehn Sitzen - die Mehrheit im Ortsparlament gestellt hätte.