Kokain mit Superstar-Butler als Therapie wegen Krebserkrankung

"Ich war schon komplett weg von den Drogen und auf einem guten Weg", sagt der Angeklagte. Nach einer Verurteilung wegen Suchtgiftbesitzes habe er die Finger von verbotenen Substanzen gelassen - bis zu einer Krebsdiagnose Anfang 2023.

"Da fällt man in ein Loch. In meinem Kopf war ein bisserl was durcheinander. Gegen die Schmerzen habe ich angefangen Cannabis zu rauchen", erzählt er. Weil er vom Gras-Konsum jedoch depressiv geworden sei, habe er dann zu Kokain als "Stimmungsaufheller" gegriffen, wie es der Verteidiger des Pensionisten formuliert.

Superstar-Butler kam zum koksen

Doch der Mann aus dem Bezirk Mödling nutzte seine Drogen auch, um Freunden das Leben zu "erleichtern". Einer dieser Bekannten habe ihn wegen Rückenschmerzen um Hilfe gebeten, ein anderer litt an Depressionen: "Er hatte eine Scheidung hinter sich und konnte nur Nudelsuppe essen, weil er keine Zähne mehr gehabt hat."

Ein weiterer habe nach Verlust seines Arbeitsplatzes "eine schwere Zeit durchgemacht". Denn der Mann war zuvor nach Abschluss der Butler-Schule in London als Privatbutler eines internationalen Superstars tätig gewesen. "Wenn es ihm schlecht gegangen ist, hab ich ihn halt immer ein Naserl nehmen lassen", erinnert sich der Angeklagte an Treffen in seiner Wohnung zurück.