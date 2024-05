Notwehr bei Home Invasion: Schüsse auf Räuber "gerechtfertigt"

Manche Opfer solcher Raubüberfälle können das Martyrium ihr Leben lang nicht verarbeiten.

Es war ein Horrorerlebnis, als drei maskierte Männer in der Nacht zum 7. Februar in das Haus eines 71-jährigen Arztes in Würnitz bei Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) eingedrungen sind und die 50-jährige Ehefrau im Zuge der Home Invasion mit Eisenstangen und einem Hammer attackierten.

In Todesangst schrie das Opfer um ihr Leben, worauf der Arzt zu seiner Pistole griff und abdrückte – insgesamt drei Mal.