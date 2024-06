Zwei Personen in NÖ vermisst: Suche nach 13-Jähriger und 85-Jährigem

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ternitz (Telefonnummer 059133-3361) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Telefonnummer 059133-30-3333) erbeten.

Weitere Person in Niederösterreich vermisst

Martina J. ist 155–160 cm groß, hat eine schlanke Statur, braune Augen, dunkelbraune lange Haare und Stirnfransen. Zuletzt trug sie einen graue Jogginganzug und weiße Sneakers, wie es von der Polizei heißt.

Auch im Bezirk Gänserndorf wird eine Person vermisst. Ein 85-Jähriger als abgängig. Polizeiangaben zufolge ist der an Demenz erkrankte Mann am Dienstag gegen 13 Uhr mit einem Pkw von seiner Wohnadresse in Strasshof an der Nordbahn weggefahren und nicht zurückgekehrt. Hinweise können an die Polizeiinspektion Deutsch-Wagram (Tel.: 059133-3203) gerichtet werden.