Vor zwei Jahrzehnten hatte er die Idee, die Portweinmethode mit heimischen Produkten zu kombinieren. Statt den Trauben aus Portugal verwendet er eben den Most aus Birnen. Der Gärvorgang wird dann durch das „Aufspriten“ unterbrochen, indem hochgeistiger Alkohol beigemischt wird. Es entsteht ein Mix mit der Restsüße des Birnenmosts. Dann gilt es, Geduld zu beweisen. Der junge Bio-Birnendessertwein reift über Jahre in Barriquefässern, die sich längere Zeit auch im Freien befinden. So baut der „Mostello“ ein intensives Aroma, das an Rosinen, Kletzen und Honig erinnert, aus. Klar und bernsteinfarben ist der Edeltrunk leicht viskos und geschmeidig am Gaumen.