Mordalarm im Weinviertel: Frau von Partner erstochen

In Ladendorf im Bezirk Mistelbach ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Bluttat gekommen. Nach Informationen des KURIER hat ein Mann seine Lebensgefährtin getötet. Der Verdächtige wurde in den frühen Morgenstunden von der Polizei festgenommen. Der Tatort liegt in der 2.280 Seelen-Gemeinde im Weinviertel.

Landeskriminalamt ermittelt

Wie Polizeisprecher Johann Baumschlager bestätigt, gibt es bei dem Tötungsdelikt ein Todesopfer. Genauere Angaben konnte Baumschlager am Vormittag noch nicht machen. „Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes ist am Weg zum Tatort um ihre Ermittlungen aufzunehmen“, so Baumschlager. Der Tatverdächtige wurde an Ort und Stelle von der Polizei festgenommen. Laut ersten Informationen dürfte das Opfer erstochen worden sein. Weitere Informationen folgen in Kürze.