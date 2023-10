Mord in Wr. Neustadt: Kripo sucht einen Komplizen

Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand soll Hasan D. zu der Aussprache auf dem Kino-Parkplatz gemeinsam mit einem unbekannten Mann erschienen sein. Dieser habe auch das Fahrzeug gelenkt, mit dem der Tatverdächtige nach der Abgabe von drei Schüssen mit Vollgas geflüchtet ist.

➤ Mehr dazu hier: Anklage gegen den "Paten"

Aus "ermittlungstaktischen Gründen" gibt die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt derzeit keinerlei Auskunft zu dem gesuchten Beitragstäter. Er wird wegen Beihilfe zum Mord gesucht.

Waffe im Fahrzeug

Als die ungarische Polizei den Flüchtigen in Röszke an der ungarisch-serbischen Grenze etwa 430 Kilometer vom Tatort in Wiener Neustadt entfernt festnehmen konnte, war Hasan D. alleine in seinem Fahrzeug. Sichergestellt wurde bei ihm eine Faustfeuerwaffe - vermutlich die Tatwaffe.