Die Umwandlung der alten Firmengebäude des Büromöbelproduzenten Bene im Waidhofener Stadtteil Zell in das Zentrum „Beta-Campus“ für modernes Arbeiten, Forschen und Wohnen, ist eines der spannendsten Zukunftsprojekte in Westniederösterreich. Auf dem zentrumsnahen Areal finden sich bereits 15 Coworking-Arbeitsplätze, Seminarräume und Werkstätten. Jetzt kündigte die Wohnbaugesellschaft Alpenland an, ab 2023 in zwei Etappen 70 Wohnungen am Beta-Campus zu errichten.

Als Verein betrieben und von der Zukunftsakademie Mostviertel unterstützt, werden bereits 700 Quadratmeter des Areals hochwertig genützt. Ausbildung- und Informations-Events finden hier statt. Junge Firmen sind eingemietet oder Projektgruppen großer Firmen, wie derzeit von der Firma IFE, werden hierher kurzzeitig ausgelagert.

Werk 3

Als Partnergesellschaft wird nun die Alpenland als Wohnraumbeschaffer aktiv. „Wir schaffen nachhaltig leistbaren Wohnraum“, kündigt Alpenland-Vorstandsmitglied Norbert Steiner an. In der ersten Phase werden geförderte Mietwohnungen mit Kaufoption errichtet. Mit der Reviatlisierung des ehemaligen Bene-Werks 3 mit insgesamt 4.500 Quadratmeter werden auch frei finanzierte Eigentumswohnungen entstehen, so Steiner. Energieeffizienz und Grünräume sollen Wohnqualität bieten.