Brandstiftung: Feuer im Schulzentrum von Hollabrunn wurde gelegt

Der verheerende Brand Sonntagfrüh im Schulzentrum Hollabrunn in der Kornhergasse wurde gelegt. Kriminalisten des nö. Landeskriminalamtes (LKA) ermitteln in der Causa wegen Brandstiftung. Wie Chefinspektor Erich Rosenbaum vom LKA gegenüber dem KURIER bestätigt, wurde das Feuer im Bereich einer Müllinsel an der Bachpromenade vermutlich gelegt. Die Flammen haben sich über die Fassade auf das Schulgebäude ausgebreitet und massiven Schaden angerichtet. Laut Rosenbaum geht man derzeit von mehreren hunderttausend Euro aus.

Ein Teil der Mittelschule und des Polytechnikum ist derzeit wegen des Brandschadens gesperrt und kann nicht betreten werden. Mehrere Klassen befinden sich deshalb im Homeschooling.