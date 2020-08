Moderne Schieß-Trainingszentren für die Polizei

Notlösungen

Bisher mussten die etwa 4.800 Polizeibeamten aus NÖ ihre Trainings in veralteten Anlagen in Wien-Süßenbrunn, Schwechat oder Leobersdorf absolvieren. Nichts sei aber in Sachen Ausstattung und Qualität damit vergleichbar, was derzeit in Traiskirchen errichtet werde, hieß es beim Spatenstich. Neben Raumschießanlagen, die ein sicheres Training in einem geschlossenen Gebäude ermöglichen, wird das Zentrum über ein Übungsstiegenhaus und eine Anlage für das Taktiktraining verfügen. „Die Schießtrainer und Ausbilder können das gesamte Geschehen aus dem Obergeschoß verfolgen und eingreifen“, erklärt der Projektverantwortliche der ARE, Jochen Müller.

Besonders der Standort Traiskirchen bringe für die Polizeiausbildung in Niederösterreich enorme Vorteile, erklärt der stellvertretende Landespolizeidirektor, Rudolf Slamanig. Nur einen Steinwurf von dem neuen Trainingszentrum entfernt, werden in der Sicherheitsakademie die Polizistinnen und Polizisten von morgen ausgebildet. „Damit wird auch für sie die bestmögliche Aus- und Weiterbildung sichergestellt“, sagt der stellvertretende Leiter der SIAK, Generalmajor Thomas Schlesinger. Der Neubau soll im Herbst 2021 fertiggestellt sein und anschließend sofort in Betrieb gehen.