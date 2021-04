„Mobbing gegen die Innenstädte“

"Unfaire Konkurrenz"

Für Elisabeth und Karl Holubovsky, Betreiber der Boutique Arcada in der Altstadt, ist die unfaire Konkurrenz der Modeshops in OÖ deutlich spürbar, aber nur eines der vielen Probleme. „Mittlerweile können wir durch die Lockdowns schon die dritte Saisonware nicht verkaufen“, so Karl Holubovsky. Um das 2020 verlorene Geld hätte man ein kleines Haus bekommen, beklagt er. Zermürbend sei vor allem die Unplanbarkeit. Sorgsamkeit und Qualität würden die Kundinnen, die oft weite Anfahrten in Kauf nehmen schätzen, „für sie wären auch Zutrittstest kein Problem.“, ist Arcada-Chefin Elisabeth Holubovsky überzeugt.